IN MEMORIA DI PEDRO CASALDALIGA, VESCOVO POETA E AMICO DEI POVERI

Lo scorso 8 agosto, all’età di 92 anni, in Brasile, si è spento il grande vescovo brasiliano Pedro Casaldàliga amico dei poveri (ha dedicato 52 all’evangelizzazione dei popoli indigeni e alla difesa dei loro diritti).

Vogliamo ricordalo con tre testi, che pubblichiamo con la gentile concessione dell’amico vaticanista Luigi Accattoli. Il primo testo è il suo inno al vento dello Spirito, un aggiornamento del “Vieni Santo Spirito” che è ricco di insegnamenti vitali. Nel secondo si riprende la citazione di un altro suo testo che Papa Francesco ha inserito nell’esortazione “Querida Amazonia”, nel terzo una scheda su Pedro Casaldaliga e il modo della sua sepoltura avvenuta tre giorni fa nella località di Ribeirão Cascalheira, Mato Grosso, Brasile, dov’è il Santuario dei Martiri della Caminhada.

Inno al Vento dello Spirito – poesia di Pedro Casaldàliga

Vento del Suo Spirito che soffi dove vuole, libero e liberatore,

vincitore della legge, del peccato e della morte… Vieni!

Vento del Suo Spirito che alloggiasti

nel ventre e nel cuore di una cittadina di Nazareth… Vieni!

Vento del Suo Spirito che ti impadronisti di Gesù

per inviarlo ad annunciare una buona notizia ai poveri

e la libertà ai prigionieri… Vieni!

Vento del Suo Spirito che ti portasti via nella Pentecoste

i pregiudizi, gli interessi e la paura degli Apostoli

e spalancasti le porte del cenacolo

perché la comunità dei seguaci di Gesù

fosse sempre aperta al mondo, libera nella sua parola

coerente nella sua testimonianza

e invincibile nella sua speranza… Vieni!

Vento del Suo Spirito che ti porti via sempre le nuove paure della Chiesa

e bruci in essa ogni potere che non sia servizio fraterno

e la purifichi con la povertà e con il martirio… Vieni!

Vento del Suo Spirito che riduci in cenere la prepotenza, l’ipocrisia e il lucro

e alimenti le fiamme della Giustizia e della Liberazione

e che sei l’anima del Regno… Vieni!

Vieni o Spirito perché siamo tutti vento nel tuo Vento,

vento del tuo Vento,

dunque eternamente fratelli.

Acque e notte – versi di Pedro Casaldàliga riportati da Francesco al paragrafo 73 di “Querida Amazonia” [l’esortazione papale che raccoglie il frutto del Sinodo dell’Amazzonia]

Galleggiano ombre di me, legni morti.

Ma la stella nasce senza rimprovero

sopra le mani di questo bambino, esperte,

che conquistano le acque e la notte.

Mi basti conoscere

che Tu mi conosci

interamente, prima dei miei giorni.

Pedro Casaldáliga, “Carta de navegar (Por el Tocantins amazónico)”, in El tiempo y la espera, Santander 1986

Nato in Catalogna. Nato il 16 febbraio 1928 a Balsareny, nella Catalogna, in Spagna, Pedro Casaldàliga era un missionario claretiano. Arriva in Brasile nel 1968, sarà vescovo di São Félix dal 1970. Per lo stemma episcopale volle questo motto: “Nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada matar” (“Nulla possedere, nulla prendere a carico, nulla chiedere, nulla tacere e soprattutto non uccidere nessuno”). La sua prima lettera pastorale, un documento della scelta dei poveri della Chiesa brasiliana, afferma che «l’ingiustizia ha un nome in questa terra: latifondo». Nel 1976 subì un attentato e si salvò solo perchè il suo vicario, il gesuita João Bosco Burnier, gli fece scudo e morì al suo posto. I due avevano bussato alla locale caserma di Polizia per reclamare la libertà di due contadine incarcerate ingiustamente perché sospettate di collaborazionismo con gli oppositori. Dal 2012 era malato di Parkinson, che chiamava “fratello Parkinson”. E’ stato sepolto – come da sua richiesta – nel cimitero degli indios Karajás, nella località di Ribeirão Cascalheira. La bara è stata posta sotto un tumulo di polvere rossa sovrastato da una croce nuda di legno, accanto alle tombe di un operaio e una prostituta senza nome. Appoggiata alla croce una targa con queste parole da lui dettate: «Per riposare / io voglio solo/ questa croce di legno / come pioggia e sole / questi tre metri di terra / e la Resurrezione!».

