“Il liquido amiotico del filantropocapitalismo è la diseguaglianza". Intervista a Nicoletta Dentico

Con le loro fondazioni dominano il mondo. Sempre più potenti sono le

fondazioni dei moderni “filantropi”, ma sarebbe meglio definirli

“filantropicapitalisti”. I loro nomi? Sono i soliti Gates,

Tuner, Zuckeberg. Senza dimenticare i Rockefeller. Il “turbocapitalismo”

trova, così, altri spazi di dominio. Ma quali sono i nuovi ambiti in cui

esercitano il loro potere di influenza politico e sociale? Ne parliamo con

Nicoletta Dentico, giornalista d’inchiesta, autrice di un saggio, molto

documentato, appena uscito in libreria: “Ricchi e buoni? Le trame oscure del

filantrocapitalismo” (Editrice Emi, pagg. 288, Euro 20). Nicoletta Dentico, è

esperta di cooperazione internazionale e diritti umani. Ha coordinato in Italia

la Campagna per la messa al bando delle mine vincitrice del Premio Nobel

per la Pace nel 1997, e diretto in Italia Medici Senza Frontiere con un ruolo

importante nel lancio della Campagna per l’Accesso ai Farmaci Essenziali.

Cofondatrice dell’Osservatorio Italiano sulla Salute Globale (Oisg), ha

lavorato a Ginevra per Drugs for Neglected Diseases Initiative, e poi per

l’Organizzazione mondiale della sanità. Dal 2013 al 2019 è stata consigliera

di amministrazione di Banca Popolare Etica e vicepresidente della

Fondazione Finanza Etica. Dirige il programma di salute globale di Society for

International Development (Sid).

Nicoletta, è davvero molto interessante il tuo libro. È una autentica

radiografia del turbocapitalismo contemporaneo. Infatti sotto la

“filantropia” c’ è un preciso disegno economico-culturale e quindi

anche politico… È così?

Distinguerei fra filantropia tout court e filantrocapitalismo, che è la fattispecie

di strategia filantropica che il mio libro vuole illuminare. Che cos’è, il

filantrocapitalismo? E’ un modello operativo con cui i ricchi imprenditori del

mondo industrializzato riescono a intrecciare la loro azione imprenditoriale

con la azione umanitaria, ovvero l’ideazione di “un’azione del bene” – diciamo

così – che serve in buona sostanza ad oliare gli ingranaggi delle imprese,

industrie multinazionali perlopiù, per favorire la loro progressiva penetrazione

e influenza nei luoghi delle decisioni politiche, a livello internazionale. Nella

logica del filantrocapitalismo scompare il discrimine tra mondo profit e mondo

non profit, anzi la lotta alla povertà diventa un approccio nuovo ed efficace ad

assicurare la massimizzazione del profitto. I ricchi filantrocapitalisti sono

convinti infatti che il mercato sia la sola soluzione alle sfide del pianeta e alle

esigenze di miglioramento sociale che riguardano gran parte della

popolazione mondiale. Da vincitori della globalizzazione, in un ordine

economico che divide il mondo sempre di più tra sommersi e salvati, i ricchi

filantropi si sono messi a gestire anche i poveri con traiettorie che quasi mai intaccano, anzi talvolta persino rafforzano, le dinamiche di ingiustizia che

governano il mondo. Ma il potere dei loro soldi ha una capacità di seduzione

senza pari, anche nei confronti della politica.

Vediamo le origini del fenomeno. Lo sappiamo che in sé la “filantropia”

esprime “amore per l’umanità”. Ma è nel contesto americano drlla fine

dell’ottocento e i primi del novecento, con Carnegie e Rockefellerr, che

la filantropia esegue la sua mutazione “genetica” : diventa “amore”

calcolato. Come si sviluppa la loro “filantropia”?

La consuetudine del “dono” come meccanismo sociale di relazioni risale agli

albori della storia umana, come ci ha spiegato il sociologo francese Marcel

Mauss, ed è una azione sociale che investe molti ambiti della vita, da quella

affettiva e religiosa a quella economica. La nascita invece della filantropia

organizzata, delle prime fondazioni che strutturano e professionalizzano la

beneficienza risale alla prima industrializzazione in America, che coincide con

la costruzione di una nazione dalla natura profondamente oligarchica. Il

nuovo capitalismo industriale della fine dell’800 favorisce il repentino sviluppo

di grandi fortune legate alla costruzione di ferrovie e strade, alle estrazioni

petrolifere, alla nascita dell’industria dell’acciaio. I Rockefeller e i Carnergie –

pur nella differenza delle loro storie – sono i due grandi plutocrati apripista.

Arricchitisi grazie ai loro monopoli industriali – nel settore del petrolio

(Standard Oil) e dell’acciaio (Carnegie Steel Company) rispettivamente – i

due tycoon decisero di mettere in campo una parte delle loro fortune per

compensare la immagine di imprenditori senza scrupoli, ma soprattutto per

neutralizzare le spinte di rinnovamento sociale che premevano da parte delle

classi sociali sfruttate e poco pagate. Insomma, una forma nuova di

bipolarismo tra capitalismo sfrenato alla ricerca di profitti, e paternalistica

beneficienza con il denaro spietatamente ammassato. Il Vangelo della

Ricchezza, il libro di Carnegie del 1889 che spiega questa strategia, è un vero capolavoro in questo senso, e servirebbe anche per capire i filantropi più moderni.

Tornando al filantropocapitalismo tu affermi che alla base c’è

l’ottimismo del win-win. Cosa vuol dire?

L’ottimismo del win-win (vincono tutti, per intendersi) deriva dalla convinzione

che il metodo imprenditoriale sia il miglior veicolo del miglioramento umano.

Con le erogazioni e soprattutto gli investimenti a favore dei poveri, è possibile

per le fondazioni filantropiche far approdare le loro imprese di riferimento in

paesi comunque non ancora colonizzati e dunque promettenti, grazie a molte

facilitazioni fiscali, o addirittura con fondi pubblici quando si tratta di

programmi internazionali di sviluppo. Vincono i poveri, e vincono i ricchi. La

logica win-win è semplice: se i poveri vengono trasformati in consumatori ,

non saranno più emarginati, perché alla fine anche loro staranno sul mercato.

E da clienti possono riconquistarsi la loro dignità.

Una delle frasi più importanti del tuo libro è : “la diseguaglianza è il

liquido amiotico del filantropocapitalismo”. Questa, secondo me, è la

chiave di lettura di tutto il libro. Alla fine l’opera del

filantropocapitalismo è la perpetuazione delle grandi differenze sociali.

È così?

Certo. Questa forma di filantropia strategica, e vorrei dire egemonica, è al

tempo stesso un effetto della deregolamentazione dell’economia e delle

finanza, e quindi un sintomo di un sistema capitalistico generalmente inadatto

e indisponibile a redistribuire le ricchezze da un lato. Ma è anche una

garanzia di mantenimento del potere finanziario, in un campo di gioco senza

regole. Sappiamo che i soldi parlano. Sappiamo che la concentrazione di

ricchezza nelle mani di pochissime persone – un fenomeno che ha raggiunto

livelli mai visti prima nella storia – implica la affermazione di un potere che è

in grado di soppiantare anche la sfera politica. Inoltre non dimentichiamo che la azione filantropica, soprattutto quando si parla di grandi fondazioni

miliardarie, è uno degli escamotage di

agevolazione fiscale più robusti che si possano immaginare. E dunque il

paradosso è che sono i cittadini che pagano le tasse a sovvenzionare i

filantropi senza aver voce in capitolo sulle loro scelte, invece di destinare quei

soldi alla fiscalità generale degli stati.

Facciamo qualche nome: Gates, Turner, i Clinton, Zuckerberg, Soros

ecc. Fanno riferimento agli USA e in Europa?

In effetti mi sono occupata perlopiù di filantropi americani, perché è lì che il

fenomeno del filantrocapitalismo si è affermato con maggior vigore e capacita

di ramificazione negli ultimi 20 anni. Ma il fenomeno filantropico sta dilagando

ovunque, si contano oltre 200.000 fondazioni nel mondo, 85.000 delle quali

sono insediate in Europa. Alcune delle realtà più affermate di

filantrocapitalismo in salsa europea sono quelle delle fondazioni di impresa

(corporate foundations), che sono nate negli ultimi anni, sulla scorta degli

Obiettivi del Millennio e ora con gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle

Nazioni Unite. Penso alla Stiching INGKA Foundation, creata nel 1982 da

Ingvar Kamprad, il miliardario svedese che ha fondato IKEA; alla Nestlé

Foundation, che ha aperto anche un suo dipartimento salute (Nestlé Health

Service); la Welcome Trust in Gran Bretagna, che si occupa di ricerca

scientifica; la Robert Bosch Stiftung; la Vodafone Foundation, ramificata in

quasi tutti i paesi europei.

Parli molto di Gates e un pò di Soros. In cosa si differenzia Soros

rispetto agli altri?

Soros non persegue una agenda filantrocapitalista nel senso tecnico del

termine. George Soros con la sua Open Society Foundations persegue una

agenda di promozione dei diitti civili, non partecipa ai processi internazionali

delle Nazioni Unite e la sua filantropia non si porta dietro la interazione strutturale con il settore privato, come invece fanno Gates, Zuckenberg,

Clinton e altri. Soros è un filantropo iconoclasta, non per nulla i settori che

maggiormente sostiene riguardano i fenomeni migratori e le questioni sulla

proprietà intellettuale. Insomma, Soros è tutta un’altra storia!

Con la potenza del denaro riescono a condizionare Stati ed

Organizzazioni internazionali (ONU). Un esempio è la presenza

tentacolare della Fondazione di Gates. Anche qui ha avuto fiuto….dove

si sviluppa il suo progetto filantropico? Ci sono conflitti di interesse

con Microsoft?

Mutuando da Umberto Eco, potremmo definire Bill Gates l’Ur-filantropo. Il più

iconico, il più ricco, il più potente, il più intrusivo. Anche quando l’OCSE fa la

mappatura della filantropia, lascia da parte Gates perché la storia della sua

fondazione è un capitolo a parte. Gates sviluppa il suo progetto filantropico in

ogni ambito della vita umana. Il suo percorso è iniziato nel campo della

salute, e io mi sono confrontata con la sua fondazione su questo terreno. Ma

si occupa di nutrizione e agricoltura con il progetto di Rivoluzione Verde in

Africa, di cui parlo nel mio libro, insieme alla Rockefeller Foundation, si

occupa di cambiamenti climatici, di modelli di inclusione finanziaria, di

educazione (soprattutto in America), di ricerca scientifica, di politiche nel

campo dell’energia. E’ praticamente impossibile sfuggire al suo raggio di

azione. La storia di Microsoft e della sua Fondazione vanno di pari passo da

parecchio tempo, soprattutto nel campo della agricoltura in Africa questo

intreccio si è molto rafforzato come tento di raccontare nel mio libro. La spinta

alla digitalizzazione che COVID19 ha imposto al mondo non farà altro che

accelerare e irrobustire i fenomeni di interazione tra le attività di Microsoft e

quelle della Fondazione Gates.

Continuiamo a parlare di Gates. Sappiamo che è molto interessato alla

ricerca sul vaccino anti Covid. Come si intrecciano le cose?

Bill Gates nel 2015, dopo lo scoppio di Ebola in Africa, fece confluire a

Seattle importanti esponenti della comunità scientifica per la definizione di

scenari sanitari. In quella occasione fu annunciato che un patogeno molto

contagioso sarebbe arrivato prima o poi, ed era solo una questione di tempo.

Da quel momento la sua fondazione ha irrobustito gli investimenti nelle

industrie farmaceutiche e soprattutto biotech. In America, in Europa, in Cina.

Dunque, al momento dell’arrivo di Covid19, Gates era probabilmente l’uomo

più preparato per organizzare la rete internazionale di industrie di cui è

importante investitore. Anche perché è sempre Gates che ha creato le entità

pubblico-private più accreditate ormai nella orchestrazione di ricerca e

produzione di vaccini nel mondo: la Global Alliance for Vaccine Immunization

(GAVI) e la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) . Quindi possiamo dire che è lui il kingmaker della partita che riguarda i vaccini, e la

loro distribuzione nei paesi del sud del mondo.

Approfondiamo, ancora, un poco la vicenda dei vaccini anticovid. Le

grandi multinazionali come Pfizer, per esempio, sono coinvolte. Una

delle battaglie è quello sul vaccino come Bene comune. Non sarà facile

agli Stati imporre questo status. Qual è il tuo pensiero?

Certo la partita dei vaccini poggia su moltissimi progetti di ricerca – non se ne

sono mai visti tanti in un solo periodo temporale – ma su poche realtà

industriali. Non dobbiamo dimenticare che prima di Covid19 l’85% della

produzione di vaccini dipendeva da 4-5 aziende al masssimo. I governi

occidentali hanno finanziato la ricerca per il vaccino con imponenti contributi

pubblici (16 miliardi di euro la CE, 11 miliardi di dollari gli USA) ma senza

porre alcuna condizione all’industria farmaceutica quanto a prezzi, strategie

di accesso, trasparenza degli studi clinici. E mentre i leader politici

continuano a parlare di vaccino bene comune, le aziende brevettano le

innovazioni di know how e prodotti scoperti anche grazie a un finanziamento

pubblico senza precedenti.

L’emergenza sanitaria prodotta dal nuovo coronavirus richiede – come mai

prima – condizioni di accesso rapido a tutti gli strumenti medicali, inclusi i

prodotti farmaceutici come diagnostici vaccini e farmaci, per la prevenzione

del contagio e la cura delle persone malate. La perdurante scarsità di prodotti

medicali che colpisce soprattutto – ma non solo – i paesi a basso e medio

reddito mette in grave pericolo la vita del personale sanitario nel mondo,

determina il decesso di un numero significativo di lavoratori essenziali,

prolunga la pandemia. Per questo in questi giorni siamo impegnati in una

campagna di raccolta firme che chiede al governo italiano di sostenere la

richiesta di India e Sudafrica all’Organizzazione Mondiale del Commercio di

sospendere tutti i diritti di proprietà intellettuale in materia di prodotti

farmaceutici e medicali, durante la pandemia di Covid19. Sarà una battaglia

durissima, le aziende private e i governi occidentali si oppongono e non vogliono sentire storie, ma smuovere le acque in questo ambito potrebbe

aprire il varco al nuovo normale che dovremo costruire una volta che il

contagio sarà finito.

Torniamo ancora al filantropocapitalismo. Qual è il suo rapporto con la

democrazia?

Il filantrocapitalismo per natura e per cultura non si occupa di democrazia,

casomai usa il potere dei soldi per dirottarla e neutralizzarla. Ce lo dicono

senza equivoci le storie che ho raccontato nel libro. Lo avevano capito bene i

politici americani alla fine dell’800, il rapporto di tensione e contrasto tra

democrazia e filantropia. Peccato che le classi politiche del mondo

contemporaneo non abbiano la stessa consapevolezza di sé e della loro

responsabilità nei confronti delle costituzioni democratiche.

Per i sovranisti Gates e Soros sono i grandi nemici. Eppure anche loro, i

sovranisti, hanno le loro fondazioni. È così?

Certo che anche i sovranisti hanno le loro fondazioni e le loro filiere

filantropiche che li sostengono. Nelle loro incarnazioni contemporanee, le

fondazioni rispondono talvolta quasi esclusivamente all’esercizio del potere.

Abbiamo per esempio sentito parlare dalla inchieste giornalistiche dei miliardi

di euro che sono arrivati ai sovranisti europei da una congiuntura di donazioni

di fondazioni di estrazione rigidamente conservatrice americana, in alleanza

con finanziamenti di miliardari russi vicini a Putin, entrambi interessati ad

erodere lo stato di diritto nel nostro continente. Fondazioni che hanno trovato

sponde anche in circoli molto conservatori della Chiesa cattolica, e che tanto

per stare nelle nostre vicinanze hanno permesso a Steve Bannon di

esercitare la sua azione di influenza strategica da una abbazia del centro

Italia. Cose dell’altro mondo!

Arriviamo al termine del nostro colloquio. È possibile una vera

filantropia?

Credo che la vera filantropia, ovvero in senso etimologico l’unico vero amore

per l’umanità, è quello che passa attraverso il cammino della uguaglianza, la

libertà e la democrazia. E’ quello che riconosce a tutti e tutte la medesima

dignità.

Condividi su Facebook